El CIE-USAL organiza un concurso de tartas de fresa para poner la guinda a la exposición 'Caperucita en Manhattan y otros cuentos'

La sala de exposiciones del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca acogerá este viernes a las 19:00 horas un concurso de tartas de fresa para poner la guinda a 'Caperucita en Manhattan y otros cuentos', la muestra basada en la obra de Carmen Martín Gaite que se inauguró en el mes de septiembre.

Los participantes deben llevar una tarta de fresa cocinada por ellos y entregar un documento con el listado de ingredientes y receta que han utilizado para elaborar sus respectivos pasteles, ya que no se admitirán postres de producción industrial ni adquiridad en pastelería. Un jurado popular será el encargado de valorar la estética, complejidad y sabor de las creaciones. Su fallo se dará a conocer después de la performance de la artista Elena P. Cuesta.

El ganador recibirá un lote de publicaciones con libros y catálogos editados por Ediciones Universidad de Salamanca. El resto de participantes tampoco se irán de vacío. Serán recompensados con dos libros publicados en honor a Carmen Martín Gaite que se presentarán en el mismo acto.