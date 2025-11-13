El Cielo de Salamanca cobra vida a través de los ojos de Puparelli

Con la pintura de Fernando Gallego como lienzo principal, la mezcla entre lo terrenal y lo espiritual inundan los rincones históricos de Salamanca

El Cielo de Salamanca sobre la Plaza Mayor
El Cielo de Salamanca ha cobrado vida gracias a una recreación de Puparelli. Con el mural que estuvo situado en la antigua Biblioteca de la Universidad de Salamanca y que se pintó en 1485, a modo de Astrología según el cielo que se conocía por aquel entonces, se sitúan constelaciones el Carro del Sol, el Carro de Mercurio, Virgo o Centauro.

En la actualidad se sitúa Escuelas Menores del Patio de Escuelas, conociéndose como el Cielo de Salamanca y así ser visible para el público, siendo visitado por miles de personas al año.

Puparelli ha realizado una recreación del mismo mezclando historia y arte, llevando a lo más espiritual lo más glorioso de lo terrenal. A través de la IA, se ha dado vida a esta pintura.

