Más de cien alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca participarán en el Trofeo Rector 2026

Más de cien alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca participarán en la fase final del Trofeo Rector que tendrá lugar los días 6 y 7 de marzo en las instalaciones deportivas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.

Los estudiantes competirán en distintos deportes, como ajedrez, balonmano, fútbol 11 y campo a través (el 14 de marzo en Zarapicos). También en las que tienen modalidades tanto masculina como femenina: fútbol sala, voleibol, tenis de mesa, bádmintos, tenis y pádel.

El rector de la UPSA, Santiago García-Jalón, ha animado a los alumnos de su institución a disfrutar de las competiciones del Trofeo, que "favorecen el hermanamiento entre universidades a través del deporte". De hecho, participarán más de mil estudiantes pertenecientes a los nueve campus de Castilla y León (Salamanca, Valladolid, León, Burgos, Europea Miguel de Cervantes, Católica de Ávila, IE University e Isabel I).