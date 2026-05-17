¿Y si un pez pudiera enseñarnos a reparar el sistema nervioso? ¿Se pierden las vitaminas del zumo si no te lo tomas al momento? ¿Y si pudiéramos crear un acelerador de electrones en apenas centímetros? Estas y muchas otras preguntas forman parte de los títulos de las charlas científicas que se abordarán estos estos días 18, 19 y 20 de mayo en Salamanca, participando en el festival Pint of Science, "el mayor evento de divulgación científica gratuito del mundo", tal y como apunta la organización.

En este festival, investigadoras e investigadores de todas las disciplinas acercan su trabajo al público en un entorno poco habitual para la ciencia: establecer el diálogo directo entre los investigadores y la sociedad convirtiendo espacios cotidianos en puntos de encuentro entre el conocimiento y la curiosidad. Durante estos tres días, el festival llegará a 114 ciudades y pueblos de España.

En concreto, 'Pint of Science' se celebrará en Salamanca a partir de las 19:30 horas de la tarde con un total de 18 charlas científicas. En primer lugar, los temas 'Mente Maravillosa' y 'Planeta Tierra' se discutirán en seis charlas celebradas en el local ubicado en la calle Obispo Jarrín número 12 a las 20:00 horas. Estas charlas, en cambio, en la calle Palominos número 21 tendrán relación con el asunto 'De los átomos a las Galaxias'; mientras que en el bar ubicado en la calle Zamora número 14 se discutirá sobre el tema 'Nuestra Sociedad'.

La ciencia llega a los bares de Salamanca con el festival internacional 'Pint of Science'

Entre las personas investigadoras y científicas que participan en esta edición de Pint of Science Salamanca, se encuentran Chus Martín, Félix Torres, Natalia Albadalejo, Ángel Losada, y Sandra Hernández, entre otros.

En relación con este proyecto, David Díaz, uno de los coordinadores locales y profesor titular de la Universidad de Salamanca y miembro del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, afirma que “los bares aportan un ambiente informal y acogedor, que invita a la curiosidad y genera un diálogo dinámico y enriquecedor entre el público y quienes hacen ciencia”.

Por su parte, Patricia Sánchez Holgado, responsable de Comunicación local de esta edición e investigadora del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales, explica que la ciencia parece complicada cuando no se explica bien: "Este evento es especial porque se usa un lenguaje comprensible, e incita a los asistentes a hacer preguntas para aprender ciencia compleja de una manera sencilla’’.