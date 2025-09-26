La ciencia sale a la calle: La UPSA ha acercado la investigación a los salmantinos en la Noche Europea de los Investigadores

La UPSA celebra la Noche Europea de los Investigadores con actividades para todos los públicos en la calle

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se ha sumado esta tarde a la celebración de la Noche Europea de los Investigadores, un evento internacional que ha tenido lugar de forma simultánea en más de 350 ciudades europeas. La iniciativa ha tenido como objetivo principal acercar la ciencia, la investigación y la innovación a la ciudadanía, en un esfuerzo por romper barreras entre el público y el mundo académico.

Durante la tarde de este viernes, la Rúa Antigua, junto al monumento al maestro Salinas, se ha convertido en un concurrido punto de encuentro. Más de un centenar de investigadores, familias, escolares y público general han participado en los talleres organizados por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la UPSA, recientemente reconocida por la FECYT.

La UPSA celebra la Noche Europea de los Investigadores con actividades para todos los públicos en la calle | Ç

Los asistentes han podido experimentar de manera práctica con la ciencia a través de diversas actividades lúdicas y educativas. Por ejemplo, en el Taller de experimentos científicos, coordinado por profesoras de la Facultad de Ciencias de la Salud, han mostrado a los más pequeños cómo extraer ADN de frutas, escribir con tinta invisible y descubrir el pH de sustancias cotidianas.

Por su parte, en Matemáticas divertidas, se han organizado juegos de mesa y programación con robots Bee-Bot para demostrar que esta disciplina puede ser lúdica y útil en la vida diaria. Finalmente, los expertos en el área de Robótica y electrónica han presentado el robot interactivo CoCo-Bot y han ofrecido la posibilidad de construir circuitos básicos con kits electrónicos.

Con esta iniciativa, organizada por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, la UPSA ha reafirmado su compromiso con la divulgación científica y con la promoción de la cultura investigadora como motor de progreso social, reforzando el papel de la universidad como espacio de formación, innovación y encuentro con la sociedad.