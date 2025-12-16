Científicos crean un “mini-colon” que permite estudiar la formación de tumores

El investigador Francisco Lorenzo, científico de la Universidad de Salamanca en el Centro de Investigación del Cáncer

El Dr. Francisco Lorenzo-Martín, investigador del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de la Universidad de Salamanca (CSIC-USAL-FICUS), ha desarrollado un protocolo experimental detallado que describe, por primera vez, cómo crear un modelo avanzado de “mini-colon” capaz de iniciar tumores en laboratorio. Este trabajo, publicado en Nature Protocols, convierte un sistema de bioingeniería sofisticado en un recurso más accesible para laboratorios de todo el mundo, en un ejemplo de ciencia abierta.

El modelo surgió durante la etapa postdoctoral del Dr. Lorenzo en la EPFL de Suiza y combina técnicas de bioingeniería, cultivo de tejidos y genética controlada por luz para producir colonos artificiales en miniatura de apenas un milímetro, que imitan fielmente la estructura del tejido intestinal.

“En estos mini-cólones se puede activar la formación de tumores con gran precisión, eligiendo la zona y el momento en que las células se transforman en cancerosas. Nuestro protocolo explica cómo construir los soportes de gel donde crecen estos tejidos y cómo lograr que funcionen como un tejido vivo capaz de reproducir comportamientos reales de los tumores”, explica el Dr. Lorenzo-Martín.

El sistema utiliza un andamio de hidrogel tallado con láser que replica la geometría del intestino y favorece la organización del tejido. La inducción de tumores se controla mediante optogenética, una técnica que combina genética y luz para manejar eventos moleculares en células específicas. Esto permite que el modelo funcione como un tejido vivo, pero en un entorno controlado, reproducible y modificable en laboratorio.

La precisión espacial y temporal de este enfoque abre la puerta a estudios detallados sobre la iniciación de tumores, los factores que aceleran o ralentizan su desarrollo y la influencia del microambiente, la dieta o la microbiota intestinal. Además, gracias a la monitorización de procesos celulares en tiempo real y a resolución de célula única, representa una alternativa ética y potente a los modelos animales tradicionales.

Desde su incorporación al CIC de Salamanca, el Dr. Lorenzo-Martín trabaja en la implementación de esta plataforma para investigar la iniciación tumoral, la interacción con la microbiota y la respuesta a terapias en cáncer colorrectal, con el objetivo final de desarrollar estrategias preventivas y terapéuticas más precisas.