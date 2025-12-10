Científicos internacionales de Harvard o Berkeley se darán cita en Salamanca durante la segunda edición de 'BioPhySAL'

Vuelvee el 'Curso Internacional Avanzado en Biofísica y Biología Estructural (BioPhySAL)' con su segunda edición, que se celebrará del 22 al 28 de junio de 2026 bajo la organización de los profesores Carlos Bustamante y Eva Nogales de la Universidad de California en Berkeley, según ha anunciado este miércoles la Universidad de Salamanca.

Las sesiones está dirigidas a estudiantes de posgrado y pregrado avanzados de todo el mundo y contarán con clases teóricas y componentes prácticos. Todas ellas serán impartidas en inglés por científicos internacionales como Taek Jip Ham, de la Universidad de Harvard, o Elizabeth Villa, procedente del campus de California. La lista la completan José María Valpuesta, Ibrahim Cissé, Borja Ibarra, Miguel Vicente Manzanares, Félix Ritort, Carlos Óscar Sorzano, José Luis Vilas Prieto, Fernando Moreno Herrero y los propios profesores organizadores.

Los interesados pueden inscribirse desde el pasado 1 de diciembre hasta el 13 de enerro de 2026 en la web https://biophysal.org/. La cuota de inscripción es de 150 euros y cubre tanto el curso, abierto a 25 estudiantes de cualquier nacionalidad, como el alojamiento. Además, existe la posibilidad de obtener ayudas para viajes.