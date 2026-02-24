Los científicos del mañana se disputan en Salamanca ser el mejor proyecto investigador

Más de 500 estudiantes de ESO presentan sus proyectos de investigación en las finales de "Mujeres que cambian la USAL"

Más 500 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de 17 centros de Salamanca y Zamora han vivido este martes una divertida jornada cuyo objetivo era ser el proyecto ganador de las dos galas finales del programa ‘Mujeres que cambian la USAL’.

Una iniciativa que este año alcanza su sexta edición y que se engloba dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, organizada por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Salamanca.

En primera de las dos galas, la celebrada este martes, ha resultado ganador el IES Mateo Hernández por su trabajo ‘Tu lengua deja huella. Análisis experimental de la articulación de los sonidos del habla’, propuesto por la investigadora Alba Aguete.

Previamente, un grupo de 75 investigadoras de la USAL han guiado a las clases participantes, en los propios centros educativos, para desarrollar pequeños proyectos de investigación. Todo comenzó con la recogida de datos y resultados, antes de extraer conclusiones conjuntas que después han plasmado en los trabajos que han participado en la gala.

En esta primera gala han presentado sus trabajos los alumnos de tercero y cuarto de la ESO de los centros IES Mateo Hernández, el Colegio San Estanislao de Kostka, el IES Venancio Blanco, el Colegio Santa Teresa de Jesús, el Colegio Maristas Champagnat, el CEO Alto Alagón, el IES Poeta Claudio Rodríguez y el CEO de Coreses.