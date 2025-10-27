Clausura exitosa de la Semana de Emprendimiento Sostenible USAL 2025

La Semana de Emprendimiento Sostenible con impacto social, cultural y medioambiental 2025 de la Universidad de Salamanca (USAL) concluyó el pasado viernes con una destacada mesa de diálogo que reunió a representantes clave del ámbito institucional y empresarial en el edificio I+D+i.

Organizadas por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, a través del Servicio de Empleo y Emprendimiento (SIPPE-UsalEmprende), estas jornadas se consolidan como un espacio crucial para impulsar el desarrollo de proyectos responsables e innovadores en la región.

La sesión de clausura fue concebida como un punto de encuentro y reflexión para todos los actores implicados en el ecosistema de emprendimiento sostenible. Asistentes de la Junta de Castilla y León (ICE-Cyl), el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca, así como asociaciones de empresarios y empresas de los sectores social, cultural y medioambiental de Salamanca, compartieron sus visiones.

El objetivo principal de la mesa de diálogo fue intercambiar experiencias, buenas prácticas y propuestas concretas para establecer modelos de colaboración que permitan avanzar en el desarrollo de un futuro más sostenible en la provincia.