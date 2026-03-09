La Clerecía acoge este lunes el concierto de Qvinta Essençia sobre música y poesía amorosa del Siglo de Oro

La Clerecía acogerá este lunes a las 20:00 horas el concierto de Qvinta Essençia. El grupo vocal e instrumental compuesto por Èlia Casanova (soprano), Hugo Bolívar (alto), Albert Riera (tenor) y Pablo Acosta (bajo) interpretará 'El sentir de mi sentido', una comunión artística entre poesía y música amorosa del Siglo de Oro español.

Los asistentes podrán asistir a un diálogo donde cada una de las cuatro voces de Qynta Essençia encuentra su lugar para hacer que la expresión del texto y de la música se sitúen en el centro de toda y acercarse a la vida musical profana española de mediados del siglo XVI a través de una selección representativa.

El concierto se integra en el II Ciclo Pontificia Sonora, cuyo objetivo es acercar la música clásica a los salmantinos y visitantes valiéndose de los enclaves de la propia Universidad, de gran riqueza cultural y patrimonial. La entrada al mismo será libre hasta completar aforo.