La clínica de la Facultad de Veterinaria de la USAL estará ubicada en el recinto ferial

La futura clínica veterinaria de la nueva Facultad de Veterinaria de Salamanca ya tiene ubicación. Los alumnos que cursen el nuevo grado de estudios de la USAL podrán realizar las prácticas veterinarias en el recinto ferial de la Diputación. La institución provincial ha cedido un espacio a la Universidad. Los alumnos podrán desarrollar esa parte de sus estudios en un espacio vinculado con el sector ganadero. Cabe recordar que la nueva Facultad de Veterinaria estará ubicada en el sector de La Platina, junto al nuevo Campus de Ciencias Agrarias y Ambientales que albergará, además de la facultad de Agrarias, un centro de Transferencia del Conocimiento para investigación en el sector Primario y la nueva sede del IRNASA.

El rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, ha asegurado que este espacio complementará a la nueva facultad ya que el objetivo es que este grado se ponga en marcha cuanto antes. El rector explicó que la ubicación de la clínica en este espacio permitirá estabular a los animales durante periodos largos de tiempo. Además, Corchado ha asaegurado que el objetivo es que el sector ganadero "se beneficie" de este espacio que contará además con profesorado y grupos de investigación.

El objetivo es que el grado esté en marcha "cuanto antes", para lo que la Universidad está estudiando qué necesidades tendrá la nueva facultad y concoiendo instalaciones similares en otros puntos del país para crear una clínica que funcione 24 horas al día "si es posible".