El Clúster SIVI y el IRNASA-CSIC firman un acuerdo para impulsar la innovación sociosanitaria en Salamanca

El Clúster SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), han firmado un Protocolo General de Actuación para desarrollar proyectos de innovación conjuntos.

Esta alianza estratégica busca trasladar el conocimiento científico generado en el IRNASA-CSIC directamente a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, enfocándose en los retos de la Salud Global, el envejecimiento activo y la sostenibilidad.

Investigación científica al servicio del bienestar

El convenio marco fue rubricado este jueves, 9 de octubre, durante la Asamblea General Extraordinaria del Clúster SIVI. El documento fue firmado por Pablo Gómez Conejo, presidente del Clúster, y por Carlos Closa Montero, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC.

La Junta Directiva del Clúster SIVI afirmó que el acuerdo es un "paso decisivo para seguir consolidando un ecosistema de colaboración científica e innovadora". Subrayan que la suma del conocimiento científico y la innovación tecnológica es clave para un modelo de bienestar más preventivo y sostenible.

Por su parte, Pilar Armero Martínez, gestora de Excelencia del IRNASA-CSIC, destacó la enorme importancia del acuerdo, ya que vincula al centro con la salud global, un concepto que engloba factores económicos, sociales y ambientales que impactan en el bienestar. "Los contaminantes interfieren en la cadena alimentaria y el cambio climático impacta en la salud", ejemplificó Armero, resaltando la relevancia de la investigación agrobiológica en el ámbito sociosanitario.

Proyectos y vigencia

El protocolo de actuación tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables, y establece la voluntad de colaborar en áreas como:

Agricultura y ganadería sostenibles.

Cambio climático y su impacto en la salud humana.

Líneas de investigación específicas del IRNASA-CSIC, como el estudio del microbioma, el descubrimiento de nuevos metabolitos y el desarrollo de vacunas, se aplicarán a campos como la alimentación para el envejecimiento saludable.

Además de generar conocimiento, la alianza permitirá la transferencia de resultados a la sociedad, el asesoramiento científico-técnico de expertos y el fomento de formación de alta cualificación. El acuerdo marco también abre la puerta a que cualquier otro centro del CSIC desarrolle proyectos colaborativos con el Clúster SIVI.