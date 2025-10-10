El Clúster SIVI y el IRNASA-CSIC firman un acuerdo para impulsar la innovación sociosanitaria en Salamanca
Un protocolo firmado por el Clúster del sector socio-sanitario y el CSIC implica una alianza estratégica para trasladar el conocimiento científico a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
El Clúster SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), han firmado un Protocolo General de Actuación para desarrollar proyectos de innovación conjuntos.
Esta alianza estratégica busca trasladar el conocimiento científico generado en el IRNASA-CSIC directamente a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, enfocándose en los retos de la Salud Global, el envejecimiento activo y la sostenibilidad.
Investigación científica al servicio del bienestar
El convenio marco fue rubricado este jueves, 9 de octubre, durante la Asamblea General Extraordinaria del Clúster SIVI. El documento fue firmado por Pablo Gómez Conejo, presidente del Clúster, y por Carlos Closa Montero, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC.
La Junta Directiva del Clúster SIVI afirmó que el acuerdo es un "paso decisivo para seguir consolidando un ecosistema de colaboración científica e innovadora". Subrayan que la suma del conocimiento científico y la innovación tecnológica es clave para un modelo de bienestar más preventivo y sostenible.
Por su parte, Pilar Armero Martínez, gestora de Excelencia del IRNASA-CSIC, destacó la enorme importancia del acuerdo, ya que vincula al centro con la salud global, un concepto que engloba factores económicos, sociales y ambientales que impactan en el bienestar. "Los contaminantes interfieren en la cadena alimentaria y el cambio climático impacta en la salud", ejemplificó Armero, resaltando la relevancia de la investigación agrobiológica en el ámbito sociosanitario.
Proyectos y vigencia
El protocolo de actuación tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables, y establece la voluntad de colaborar en áreas como:
- Agricultura y ganadería sostenibles.
- Cambio climático y su impacto en la salud humana.
Líneas de investigación específicas del IRNASA-CSIC, como el estudio del microbioma, el descubrimiento de nuevos metabolitos y el desarrollo de vacunas, se aplicarán a campos como la alimentación para el envejecimiento saludable.
Además de generar conocimiento, la alianza permitirá la transferencia de resultados a la sociedad, el asesoramiento científico-técnico de expertos y el fomento de formación de alta cualificación. El acuerdo marco también abre la puerta a que cualquier otro centro del CSIC desarrolle proyectos colaborativos con el Clúster SIVI.
También te puede interesar
Lo último