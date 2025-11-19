El codiciado número de la Lotería de Navidad de la USAL forma largas colas en la calle Toro

Largas colas en Salamanca por la ilusión ilusión navideña del número de la Lotería de la USAL

Salamanca ya respira el esperado aire navideño. Como uno de los días marcados durante estas fechas, los trabajadores de la Universidad de Salamanca ya han podido adquirir, a pesar del frío que ha azotado la capital del Tormes, los dos números que esperan con ansias que canten el 22 de diciembre de 2025, el día de la Lotería de Navidad.

Con colas que llegaban hasta la Plaza Mayor desde la Mariseca, la administración número 8 de Salamanca ya vende estos cinco dígitos. Un lugar marcado con una ‘x’ tras haber dado un quinto premio en 2014 y llenar de esperanza años venideros.

Los números de la Lotería de Navidad 2025 de la USAL

Desde última hora de la mañana, los trabajadores de la Universidad de Salamanca se han agolpado en las puertas del Teatro Liceo mujeres y hombres, muchos de ellos jugando este número desde hace más de 20 años, buscando esa bonita suerte.

El objetivo es claro, que los números 98.803 y el 74.188 sean los agraciados ante una cola en la que muchos se preguntaban con curiosidad: ¿Para qué es esto?