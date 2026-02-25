El Colectivo Promiscuas se alza con el VI Premio Luelmo de Arte Contemporáneo

La Unidad de Igualdad de la USAL da a conocer a los ganadores del VI Premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo

El Colectivo Promiscuas se ha alzado con el VI Premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo gracias a la obra 'Cómo no amar (según tus artistas favoritos)', una instalación multimedia "con una gran potencia discursiva y carácter interdisciplinar".

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca ha concedido un accésit a Elena Pérez por su vídeo-performance 'Drag Femmage'. También menciones a Laura García, autora de 'Sin título (¿y qué llevaba?)', y a Carlota Irazusta y Guadalupe González, creadoras de 'Lo que escuchas cuando estás en la calle y es de día y no hay problema pero luego se hace de noche y no hay dinero para un taxi (que ojo también con el taxi)'.

Al VI Premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo se han presentado 32 obras de pintura, escultura y fotografía, entre otros soportes. La ganadora de la pasada edición, Montserrat Galán, ha sido parte del jurado junto a la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; la directora de la Unidad de Igualdad, Carmen Mascaraque; el director del Servicio de Actividades Culturales, Javier Panera; y la profesora de la Facultad de Bellas Artes, Felicidad García.