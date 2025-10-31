Comienza la II edición del Programa de Emprendimiento UPSA-Emprende

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha presentado este viernes la II Edición del Programa UPSA Emprende, una iniciativa destinada a los estudiantes de tercero y cuarto curso, máster o doctorado que deseen desarrollar sus propias iniciativas empresariales. El acto de presentación, que tuvo lugar en el HUB de Innovación bajo el nombre "Sesión 0. Inspiración para emprender. Casos de éxito", fue conducido por la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Ana María Fermoso; la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, María H. Benavente; la directora del servicio de Gestión de Investigación y Transferencia, Montserrat Mateos, y el coordinador del programa, Emilio Galán.

Esta iniciativa se integra en el marco del Club Universitario de Innovación 2025-2026 y busca motivar a los estudiantes a convertir sus ideas en proyectos viables a través de sesiones teóricas y prácticas, mentorías personalizadas y actividades de networking.

La vicerrectora Ana María Fermoso destacó que la Universidad responde con este programa a una necesidad y demanda real de la sociedad y los estudiantes, ya que el emprendimiento es una salida profesional y el desarrollo de competencias emprendedoras resulta esencial para adaptarse a los desafíos actuales y destacar en el mercado laboral. La motivación es alta en esta segunda edición dado el éxito de la anterior, que permitió crear el propio ecosistema de emprendimiento de la UPSA.

La nueva edición introduce dos itinerarios complementarios. Por un lado, el subprograma UPSA Explora contribuirá al enriquecimiento del ecosistema con nuevos proyectos. Por otro lado, el subprograma UPSA Acelera busca seguir apoyando a los proyectos ya nacidos en la primera edición con el objetivo de que estos culminen en proyectos empresariales reales bajo la recién creada marca "Start-Up de la UPSA".

Fermoso concretó que, para apoyar a los proyectos más avanzados en su salida al mercado, el Vicerrectorado y el servicio GIT están facilitando su contacto y obtención de recursos externos de administraciones y aceleradoras de emprendimiento. La vicerrectora aprovechó para agradecer la colaboración altruista de emprendedores de éxito, destacando a Emilio Galán, CTO y cofundador de BEONx, como promotor y coordinador de la iniciativa.

Por su parte, María H. Benavente, vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, recalcó que la primera edición demostró el talento y la iniciativa de los estudiantes para transformar sus ideas, y que la Universidad continuará apoyando estos programas que fomentan la creatividad, la innovación y el compromiso social.

La directora del servicio de Gestión de Investigación y Transferencia, Montserrat Mateos, señaló que el programa, desarrollado bajo el amparo del CUI, busca formar emprendedores y despertar el interés en aquellos que nunca se lo habían planteado, dotándolos de las habilidades y competencias para afrontar un proyecto en las mejores condiciones. Mateos subrayó que las mejoras identificadas tras la valoración retrospectiva de la primera edición han sido incorporadas, como la necesidad de plantear los dos itinerarios. El objetivo final sigue siendo consolidar un ecosistema de emprendimiento con un impacto positivo en el desarrollo social de la provincia y la región.

Ambos itinerarios, a pesar de tener objetivos diferentes, comparten una estructura de trabajo común: se formarán equipos a partir de las propuestas presentadas y contarán con el acompañamiento de un mentor afín. La metodología se dividirá en bloques de fundamentos teóricos, realización de ejercicios conjuntos como base para las tareas, y un espacio informal para el intercambio de ideas.

El coordinador del programa, Emilio Galán Martín, destacó que la apuesta de la Universidad Pontificia de Salamanca por el emprendimiento es un compromiso real con el futuro de sus estudiantes y con el desarrollo de Salamanca. Galán afirmó que impulsar el emprendimiento como alternativa profesional empodera a los jóvenes para que creen su propio camino, generen oportunidades y contribuyan activamente al progreso económico y social de la región.

El Programa UPSA Emprende refuerza la apuesta de la universidad por el emprendimiento universitario, promoviendo la creación de startups amparadas por la marca "Start-Up de la UPSA" y fomentando competencias clave como la creatividad, el liderazgo y la resiliencia. Esta actividad se encuadra en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) 2024-2027.