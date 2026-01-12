Compaginar estudios, gimnasio y vida social en Salamanca es posible: “Lo hago sin excusas, sin ‘no me apetece’. Me ciño a un horario, lo cumplo y punto”

Para muchos es complicado llegar a compaginar vida estudiantil y vida social, además de cuidar el cuerpo, pero para otros, al convertirse en rutina, es mucho más sencillo de lo que puede llegar a parecer.

Y es que el truco está en una buena organización, controlando los tiempos y sabiendo qué hacer en cada momento, sin excesos y sabiendo recuperar el tiempo que se pierde en una actividad más adelante.

Daniel Modino y Gisela Santana son dos estudiantes de la Universidad de Salamanca, el primero de León, y la segunda de Gran Canaria, que gestionan día a día su tiempo, para así poder tener vida social, estudiantil, en pareja y, por supuesto, su hobbie en común, el gimnasio.

Gisela y Daniel tras una carrera en León

A pesar de ello, ambos tienen estrategias para guiarse en el día a día, estrategias que han compartido con SALAMANCA24HORAS y que podrían servir a otros estudiantes para forjarse como personas, en lo estudiantil y en la vida.

Desde el pasado mes de diciembre ya andan examinándose de diferentes materias, llevando todo al día y sin excusas para sacar tiempo de sobre en el gimnasio y así cubrir cuerpo y mente.

Daniel en su viaje a Flandes de Erasmus

Daniel Modino, de León a Salamanca y estudiante de Criminología

Pregunta.¿Cómo se lleva esta época de exámenes, sigue ese mismo nerviosismo que al empezar la carrera, o se llevan con ilusión al saber que queda menos para finalizar la universidad?

Respuesta.Para nosotros los estudiantes, un examen sigue siendo un examen, y el nerviosismo que sentimos a la hora de afrontar este periodo no desaparece, simplemente aprendemos a manejarlo. Con la experiencia de estos años te das cuenta de que no es más que un papel, pero a la vez te preocupas por hechos venideros y quieres estar preparado para poder afrontarlos. No obstante, si es cierto que estamos a escasos meses de finalizar esta etapa, que todos los adultos nos dicen que es la mejor, y estás ansioso de ver qué te deparará el futuro y cómo será tu vida laboral. Sin duda ha sido una etapa de desarrollo tanto a nivel personal como académico donde hemos aprendido y desarrollado muchas y nuevas habilidad tanto personales como sociales que dudo que jamás, ninguno de nosotros logre olvidar. Siempre será una etapa que recordaremos con mucho cariño y anhelo.

P.Compaginas gimnasio, deporte en exteriores, exámenes y tiempo para estar con tu gente, ¿cómo se organiza todo este tiempo?

R.Es más sencillo de lo que la gente puede llegar a imaginar, simplemente tienes que organizarte y ceñirte a tus tiempos y decisiones. Si te tienes que levantar a las 5 de la mañana y salir a correr para que luego te de tiempo de estudiar, ir al gimnasio y poder pasar tiempo de calidad con tu pareja, lo haces, sin excusas, sin “no me apeteces”. Cíñete a un horario y cúmplelo, punto.

P.¿Utilizas alguna estrategia de estudio para memorizar todo mejor?

R.Respecto al estudio, me considero una persona convencional y adaptadas a la modas. Me gusta tener unos apuntes ordenados y hechos a mi estilo, tenerlos subrayados con patrones de colores y para complementar hago esquemas o resúmenes que me ayuden a focalizarme en lo mas importante. Escribir, a la vez que recitar en voz alta y el uso de palabras mnemotécnicas son las claves para un estudio fructífero. Por otro lado, siempre es recomendable establecerse tiempos, bien es conocido el Método Pomodoro.

Dani en una de sus rutas habituales

P.Explícanos como te sirve el deporte para focalizarte también en los estudios

R.El deporte para mi lo es todo. No existe una vida sin deporte, es inviable. Es capaz de levantarte los ánimos cuando más bajos están y de subírtelos aun más cuando ya están por las nubes. Las sensaciones que te transmite el deporte no las puedo asimilar a nada parecido Si no estás acostumbrado a realizar actividades físicas, tienes que hacerlo, ya no solo por los beneficios cardiovasculares, sino por la producción de dopamina, clave en el desarrollo de una mente fuerte y resistente, los beneficios a nivel psicológico son incalculables. Esto, relacionado con el estudio, nos sirve para relajar el cuerpo, que no este estresado y poder afrontar los exámenes con una mentalidad superior. Por lo que, ya no solo por los beneficios físicos o psicológicos del deporte, sino por los académicos. Practica deporte.

P.¿Qué es lo primero que harás cuando finalices los exámanes?

R.Nada mas terminar…. pues lo primero tirar todos los apuntes a la basura, o quemarlos, lo que sea más rápido. No, es broma, lo primero que haré será volver a casa, a mi tierra natal, a León. Allí disfrutaré de unos días de tranquilidad, pero no creas que será tanta tranquilidad, no olvides que hay que hacer deporte todos los días, y aprovecharé también para hacer alguna ruta en moto, con el coche o si el tiempo lo permite, a esquiar un poco. Serán días para aprovechar con mis padres y desconectar de la universidad, pero sin confiarse que en febrero hay que volver a esforzarse como el que más. Como última recomendación, trabaja como el que más, se el número 1, esfuérzate y pon todo en tu empeño en lograr todos y cada uno de tus objetivos. Si tu rival trabaja 14 horas tu 16, si el trabaja 20, tu no duermas. Si tienes un sueño que perseguir, no dejes que nada se interponga en tu camino.

Gisela en su Gran Canaria natal

Gisela Santana, de Gran Canaria a Salamanca y estudiante de Odontología

P.¿Cómo se lleva esta época de exámenes, sigue ese mismo nerviosismo que al empezar la carrera, o se llevan con ilusión al saber que queda menos para finalizar la universidad?

R.La verdad es que siento una mayor tranquilidad, porque ya conozco cómo funciona el sistema de exámenes en la universidad. Sin embargo, al mismo tiempo aparece una mayor autoexigencia, ya que soy consciente de que estoy a un paso de alcanzar la meta.

P.Compaginas gimnasio, deporte en exteriores, exámenes y tiempo para estar con tu gente, ¿cómo se organiza todo este tiempo?

R.Creo que la organización depende de lo que cada persona considere más importante. En mi caso, cuidar mi salud es una prioridad, por lo que intento compaginar lo mejor posible el estudio con el deporte, ya sea salir a correr o ir al gimnasio. Es cierto que durante estas épocas paso menos tiempo con mi gente, porque no podría dedicarles la atención que se merecen, pero son de las primeras cosas en mi lista una vez terminan los exámenes.

Gisela calentando antes de realizar deporte

P.¿Utilizas alguna estrategia de estudio para memorizar todo mejor?

R.Mi estrategia de estudio se basa en escribir mucho: hago resúmenes, flashcards, posibles preguntas de examen, y repito varias veces aquello que más me cuesta memorizar. Además, tengo en cuenta la curva del olvido, por lo que organizo los temas en intervalos específicos para reforzar el aprendizaje.

P.¿Qué es lo primero que harás cuando finalices los exámanes?

R.Por último, lo que más me motiva es quedar con las personas que quiero y disfrutar de su compañía. Por ello, será de las primeras cosas que realice al acabar aparte de dedicarme más tiempo para mi.