Los conciertos de Anni B Sweet, Alice Wonder, Zahara y Rufus T. Firefly inauguran un nuevo ciclo en la programación cultural de la USAL

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca ha presentado una completa programación para el primer cuatrimestre del año con la música con especial protagonismo, tal y como han adelantado en rueda de prensa la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte, y el director del Servicio de Actividades Culturales, Javier Panera.

En concreto, el próximo mes de noviembre arrancará en el Teatro Juan del Enzina el ciclo “Ultrasónica. Nocturno pop en el Juan del Enzina” que contará con las actuaciones de Anni B Sweet (13 de noviembre), Alice Wonder (20 de noviembre), Zahara (26 de noviembre) y Rufus T. Firefly + Vacaciones permanentes (12 de diciembre).

El programa “Música en Capilla” vuelve con tres actuaciones: Christos Kanellos Malamás (31 de octubre), Schola Cantorum de Zamora (14 de noviembre) y Coro de Cámara & Consort de Violas da Gamba y Flautas del COSCYL (15 de diciembre).

“Salamanca Barroca” regresa una vez más con tres conciertos: Il Fervore (20 de octubre), Academia de Música Antigua de la USAL–Consort de Violas da Gamba (17 de noviembre) y Los Afectos Diversos [concierto extraordinario] (10 de diciembre).

En el apartado expositivo, el Servicio de Actividades Culturales ha programado cinco propuestas. El Patio de Escuelas acogerá las piezas de la artista Ana Riaño, que bajo el título de “RRSS. Pintura en la era de las redes sociales” ahonda en el mundo de las nuevas tecnologías. Asimismo, el 24 de octubre, la Facultad de Geografía e Historia acogerá un encuentro con la artista organizado por el Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte.

Por otra parte, la Sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca albergará la primera muestra retrospectiva realizada en España del artista vasco Kepa Garraza titulada “NWO. The New World Order”. La actividad incluye un encuentro con el artista el 30 de octubre.

Asimismo, el Espacio de Arte Experimental y la sala B de la Hospedería Fonseca acogerán una veintena de obras enmarcadas en “Velocidad de Escape/ F_Vace”, una muestra internacional de videoarte y cine experimental que el próximo año pasará a convertirse en festival competitivo se enfoca en las transformaciones del medio audiovisual, especialmente aquellas que se alejan del cine comercial y exploran nuevas formas narrativas y visuales.

Ya en el mes de diciembre, el Espacio de Arte Experimental de la Hospedería Fonseca inaugurará la muestra “Tejiendo a contracorriente” de la artista Alicia Fernández Vila.

Finalmente, la Casa Museo Unamuno reunirá material inédito de Federico de Onís, considerado uno de los folcloristas pioneros en la difusión cultural hispana, en “De Nueva York a Puerto Rico: transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial”. La muestra ha sido posible gracias a la colaboración interuniversitaria entre el Grupo de Transferencia del Conocimiento Patriciius y el Seminario Federico de Onís de la Universidad de Puerto Rico, del Servicio de Actividades Culturales y de la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca.

La programación incluye dos cursos, uno de canto histórico y otro de interpretación barroca en cuerda.

Propuestas teatrales

En el apartado de artes escénicas dos agrupaciones rendirán tributo a la escritora Carmen Martín Gaite, por una parte, el grupo de teatro Calamandrei representará “En busca de la libertad”, por otra, el grupo teatral “La ratonera” pondrá sobre el escenario “El conventico”.

Finalmente, el programa cultural incluye audiovisuales, en el Teatro Juan del Enzina se proyectará “Días de las lenguas africanas” (24 de octubre), una película documental del guineano Pedro Mbá; el cortometraje Busilis, del director Diego Bueno (30 de octubre); y “Francisco Umbral. 50 años de Mortal y rosa” (6 de noviembre), una proyección con coloquio centrado en uno de los libros más relevantes de la trayectoria del escritor.

Exposiciones actuales

Desde el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca recuerdan que actualmente se pueden ver las siguientes muestras: “30 años de Farinato Rock” en la Sala B de la Hospedería Fonseca hasta el 26 de octubre; “Caperucita en Manhattan y otros cuentos de Carmen Martín Gaite” que se podrá visitar hasta el 19 de diciembre en la Sala de exposiciones del edificio Centro Internacional del Español (CIE); y “Atravesando el suelo. Nenyure Llamas Cuesta” hasta el 19 de octubre en el Espacio de Arte Experimental de la Hospedería Fonseca.

Las entradas para los conciertos saldrán a la venta este jueves en https://teatrojuandelenzina.sacatuentrada.es/es