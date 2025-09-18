Concluye la reforma integral de la Facultad de Psicología de la UPSA: "Ha quedado perfecta y se ha entregado en la fecha prevista"

"El edificio ha quedado perfecto, se ha entregado en la fecha prevista y, el logro más grande, los profesores han quedado contentos", ha bromeado el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón, en la presentación de la renovada Facultad de Psicología, que ha sido objeto de una reforma integral durante cinco meses.

La facultad se construyó en 1948 con materiales propios de una sociedad de posguerra. De ahí que la estructura sea de hormigón armado, algo "impropio de un edificio junto a La Clerecía", ha señalado el arquitecto José Arribas. La singularidad estructural de la construcción ha supuesto un reto para los encargados de diseñar y acometer la reforma: "Nos hemos encontrado con sorpresas que hemos ido solventando".

El otro reto ha sido acabar los trabajos en el plazo estimado. Comenzaron el 1 de abril y han finalizado cinco meses más tarde, coincidiendo con el inicio del nuevo curso. "Cuando empezaron y me preguntaron si la facultad estaría a tiempo, decía que no, que sería el primer caso. Y así ha sido", ha señalado el rector. "Yo era de los que creía que no íbamos a acabar esto antes de Navidad", ha añadido el decano, Alfonso Salgado.

"El proceso de renovación no acaba aquí"

Facultad de Psicología | S24H

La reforma integral de la construcción ha supuesto una inversión de 2 millones de euros y consistido en la remodelación interna de todo el edificio, la recuperación de la forma original de los espacios y la total transformación del sistema de calefacción y de aire acondicionado. Tan solo quedan "pequeños ajustes" que se acometerán en las próximas semanas. "Falta quitarle el plástico a los interruptores y poco más", ha dicho entre risas.

En la presentación han estado presentes decenas de profesores. Entre ellos, la exdecana Teresa Sánchez, que desempeñó un papel importante en la planificación de las obras y la vicedecana Beatriz Palacios: "Ha estado más en el día a día, en el seguimiento de las obras", ha mantenido Alfonso Salgado, que ha agradecido a todos los trabajadores "su modo de hacer": "Las últimas tres semanas impartieron clase en las aulas que pudieron y en todo momento con buena cara".

Presentación imagen renovada Facultad de Psicología

"El proceso de renovación no acaba aquí", ha destacado el decano. Y es que la Facultad de Psicología está trabajando en nuevos planes de estudio y de promoción del profesorado para ajustarlos a las nuevas demandas de la profesión. También se procederá a la renovación y contratación de la plantilla. "Este año iniciamos un cambio en la docencia".

El grado de Psicología también afronta el aumento del número de estudiantes. Ciento cincuenta se han matriculado en primero, cuando el resto de cursos rondan los ciento veiticinco alumnos hasta sumar un total de 700 junto a los del máster. Detrás de este aumento estaría la formación ofrecida a los alumnos para que acaben ocupando puestos de alta relevancia y la experiencia de los docentes e investigadores: "Sabemos qué funciona y qué no".