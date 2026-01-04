La conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca será la gran protagonista de este 2026: "Revolucionaron la historia"

Si 2025 fue el año de Carmen Martín Gaite, 2026 será el de la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria obtuvo la cátedra de teología de la universidad de la capital del Tormes hace exactamente quinientos años. Su labor pedagógica e intelectual, junto a la de otros profesores universitarios, contribuyó al renacimiento del pensamiento en áreas como el derecho y la economía en los siglos XV y XVI.

Conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca es celebrar los orígenes del derecho internacional, la aceptación de la ley de la oferta y la demanda como el principal motor para fijar el precio justo de los bienes en un mercado libre o la teoría cuantitativa del dinero, entre otras aportaciones importantes que serán puestas en valor este 2026 y que rescatamos en este artículo.

"Revolucionaron la historia y dieron lugar a planteamientos que siguen vigentes, aunque, lamentablemente, algunos tratan de echar por tierra con cruentos enfrentamientos con numerosas víctimas inocentes”, defendió el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, tras la firma de un protocolo en el Convento de los Dominicos.

Precursora del derecho internacional

Convento de San Esteban | Junta de Castilla y León

Los indígenas americanos eran concebidos como infantiles o incapaces en España y Europa. Francisco de Vitoria era una excepción. Defendía que no eran seres inferiores, sino humanos que debían tener los mismos derechos que el resto y ser dueños de sus tierras y bienes. Los excesos cometidos contra los mismos en el Nuevo Mundo los denunció en 'De indis' (Sobre los indios), obra que marca el inicio del derecho de gentes en el sentido más moderno.

"Para Vitoria, el derecho de gentes se halla entre el derecho natural, con el que conviene por la universalidad de sus normas, y el derecho civil, en cuanto su autor es el mismo pueblo que otorga su consentimiento, siendo así un derecho humano y positivo", recoge Pablo García en un artículo publicado en diciembre de 2017.

Las reflexiones de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca contibuyeron a la protección real de los indígenas y al fin de su esclavitud, ya que fueron tenidas en cuenta por el rey Carlos I y las Cortes para la promulgación de las Leyes de Indias en 1542. Los nativos americanos pasaban así a ser seres humanos libres.

Francisco de Vitoria también es el precursor del derecho internacional moderno. Sus bases teóricas las asienta en 'De potestate civili' (Sobre el poder civil), donde propone la idea de una comunidad de todos los pueblos fundada en el derecho natural. También defiende que las relaciones entre naciones no pueden basarse en el uso de la fuerza.

Contribuciones a la economía

Universidad de Salamanca. Foto de archivo | S24H

La Escuela de Salamanca es el grupo que más se merece el título de fundador de la ciencia económica, según Joseph Schumpeter. Estableció las primeras teorías económicas modernas para afrontar los nuevos problemas que habían surgido. Entre ellas, la cuantitativa del dinero, que establece una relación directa entre la masa monetaria y el nivel general de los precios. El sacerdote y pensador navarro Martín de Azpilcueta, también profesor de la Universidad de Salamanca desde 1524, fue el primero en formularla.

Tomás de Mercado, quien condenó la usura y los monopolios; Luis de Molina, defensor de la propiedad privada; y Domingo de Soto fueron otros pensadores económicos de la Escuela de Salamanca, que aceptó la ley de la oferta y la demanda como el principal motor para fijar el precio justo de los bienes en un mercado libre.

Conmenoración del V Centenario

La Universidad ha anunciado una amplía programación para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca a lo largo de 2026. Aún no se conocen todos los detalles, pero el rector, Juan Manuel Corchado, adelantó que el aniversario se exportará a otros países como China, lo que impulsará la internacionalización de la USAL.

Habrá cumbres internacionales, pero también conferencias, grandes congresos -como el anunciado para el mes de febrero-, galas, reconocimientos honoríficos, actuaciones musicales y exposiciones que permitirán "acercar a los ciudadanos nuestro patrimonio y convenios de mecenazgo como el que firmaremos con la Fundación Ignacio Larramendi, o el suscrito con la Fundación Tatiana”, añadió.

La Junta de Castilla y León, la Universidad Pontificia, la Orden de los Dominicos y el Ayuntamiento se sumarán a los actos conmemorativos. El alcalde, Carlos García Carbayo, afirmó que todos los eventos consolidados en la agenda educativa y cultural de la ciudad harán un guiño a esta conmemoración, como el videomapping navideño que se puede ver en la Plaza Mayor hasta el 5 de enero. La UPSA, por su parte, organizará las 'II Conversaciones de Antropología y Economía: la Escuela de Salamanca y su aportación intelectual' en el mes de junio.