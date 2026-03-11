Convocadas las ayudas Manuel Andrés Sánchez para los estudiantes de la USAL que quieran cooperar en países de África, América Latina y Asia

El Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca ha convocado las ayudas Manuel Andrés Sánchez para aquellos alumnos que quieran participar en proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo de África, América Latina y Asia. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 26 de marzo.

Los estudiantes que se postulen a las ayudas han de estar matriculados en la Universidad de Salamanca durante el curso académico 2025-2026 y haber superado al menos el 50% de los créditos de sus correspondientes grados. Asimismo, se recomienda que cuenten con formación y experiencia previa en voluntariado o cooperación al desarrollo.

Las ayudas incluyen el desplazamiento al país de destino, que puede ser Argentina, Angola, Bangladesh, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Keniam Malawi y Zambia. También el seguro médico y una bolsa de viaje para cubrir parcialmente lo gastos de manutención y alojamiento durante el periodo de uno a tres meses que dura la estancia.