Convocadas becas de hasta 1.600 euros para universitarios que estudien idiomas

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado una nueva convocatoria de ayudas al estudio de idiomas para universitarios de la región. La Consejería de Educación ha destinado un presupuesto de 300.000 euros para el curso académico 2024-2025, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras. En la convocatoria anterior, estas becas beneficiaron a 124 estudiantes.

Los solicitantes pueden optar a dos modalidades de ayuda, que son compatibles entre sí, lo que permite acumular una beca de hasta 1.600 euros.

Las ayudas para la matrícula cubren hasta 1.000 euros de los gastos de inscripción en cursos oficiales de idiomas impartidos por centros de lenguas de las universidades públicas de Castilla y León. Las ayudas para derechos de examen, por su parte, subvencionan hasta 600 euros de las tasas para la acreditación de nivel de idiomas a través de entidades reconocidas.

Para acceder a estas ayudas, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de renta familiar neta establecidos en la convocatoria. Además, la beca para matrícula se aplica a una lista específica de idiomas, que incluye inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, japonés, chino, árabe e hindi.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 12 de octubre. Los interesados deben completar el formulario en la aplicación informática disponible en el Portal de Educación y en la sede electrónica de la Administración.

La documentación puede ser entregada de forma presencial en los registros oficiales o de manera telemática.