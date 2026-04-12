El Centro de Estudios Ibéricos ha convocado el concurso ‘Transversalidades-Fotografías sin fronteras 2026’, un evento en el que el poder de la imagen se reconocerá para plasmar las realidades de las sociedades contemporáneas incluyendo así a todos los territorios.

En anteriores ediciones, las fotografías que se han mostrado documentan la diversidad territorial, social y cultural, ofreciendo una visión totalmente transversal en diferentes regiones del planeta. Además, se quiere aunar el poder de la fotografía tanto en entornos urbanos como rurales, alejando las fronteras que separan destinos lejanos y remotos.

Desde ya y hasta el próximo 20 de mayo de 2026, se podrán presentar las fotografías de todo tipo de continentes y lugares, y así lograr documentar la diversidad de los territorios, en entornos naturales, económicos, culturales y sociales.

Toda la información y las formas de presentarse al concurso, así como las bases, pueden consultarse en la web oficial del Centro de Estudios Ibéricos, en este enlace.