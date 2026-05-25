Convocados los Premios de Bachillerato de Investigación/Excelencia para los alumnos de Castilla y León matriculados en el curso 2025-2026

Visita de la actual consejera de Educación, Isabel Blanco a Salamanca

La Consejería de Educación convoca los Premios de Bachillerato de Investigación/Excelencia para los alumnos de Castilla y León matriculados durante el curso 2025-2026.

Se trata de unos premios a los que podrán optar aquellos estudiantes que hayan finalizado el segundo de bachillerato durante este año.

Estos premios dan derecho a la exención total de los precios por servicios académicos para el curso académico 2026-2027 en todas las universidades públicas de la Comunidad, de manera que la matrícula será totalmente gratis.

La tramitación para la concesión de los premios se realizará una vez celebrada la sesión de evaluación final ordinaria de segundo curso de bachillerato.

Según figura en el Bocyl, "las calificaciones de los alumnos o alumnas se consignarán de conformidad a las actas de evaluación final ordinaria de segundo curso de bachillerato de investigación/excelencia".