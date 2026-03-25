Corchado asiste a la presentación del documental homenaje a Muñoz-Torrero en el Congreso de los Diputados

El rector de la USAL asiste en el Congreso de los Diputados a la presentación de un documental homenaje a Muñoz-Torrero

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, asiste a la presentación del documental “Los cuatro entierros de Muñoz Torrero”, en homenaje a Muñoz-Torrero en el Congreso de los Diputados, quien fue rector de la Universidad de Salamanca y "padre de la Constitución de Cádiz de 1812".

El documental analiza la importancia de Muñoz Torrero, así como la influencia que tuvo aquella Carta Magna en Europa y en América, las causas por las que nunca fue suficientemente conocida y la muerte misteriosa de su protagonista en Portugal, donde tuvo que huir en 1823 tras el regreso de Fernando VII. La cinta recorre la vida de este extremeño que ocupó el cargo de presidente de la comisión y al que se le considera responsable de que se estableciera en España la soberanía nacional, la separación de poderes y la libertad de prensa.

Cabe destacar que la Universidad de Salamanca tributó un homenaje a Muñoz-Torrero en diciembre de 2018 dentro de los actos organizados con motivo de la conmemoración del VIII Centenario de la fundación del Estudio salmantino.

El acto finalizó con la actuación de Luis Pastor, el histórico cantautor que da voz a Muñoz Torrero en la película.