Corchado avanza la presencia en la Universidad de Salamanca de una gran investigadora palestina

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, avanzó este martes la presencia en la institución académica salmantina de una gran investigadora palestina, aunque, por el momento, no desveló ni el nombre de la misma ni la fecha en que tendrá lugar, datos que se reserva para un posterior anuncio institucional.

Así reaccionó el mandatario académico a la cancelación de sendas charlas de la doctora israelí Galit Nahari, previstas esta semana en las facultades de Derecho y Psicología, se decidió para “evitar problemas” ante la presión estudiantil en redes, según reconoció en declaraciones recogidas por Ical durante la celebración en el pabellón Miguel de Unamuno de la Feria de Bienvenida de la Usal.

Estamos todos muy preocupados y concienciados con el tema y con todo lo que está sucediendo en Gaza y esperemos que se resuelva lo antes posible”, respondió a los medios de comunicación al ser cuestionado por al suspensión de la doctora Nahari. “Esta charla de una persona experta en identificar mentiras en interrogatorios policiales y de origen israelí se ha decidido, como bien sabéis, cancelar”, confirmó.

En este sentido admitió el debate, pero defendió la idoneidad del perfil escogido y garantizó que aquellos investigadores interesados en el tema podrán consultar con la doctora israelí que, finalmente, no estará en Salamanca. “Lo último que queremos hacer es generar un conflicto con ello, y para evitar problemas, y también porque, en general, la sociedad está muy concienciada con todo el problema que hay en Palestina. De ha decidido yo creo más sensato que es suspender esa charla”, añadió.

Preguntado por la vinculación de la institución de la que procede Galit Nahari, la Universidad Bar llán, establecida en territorio palestino ocupado, y acusada pro el colectivo estudiantil CEA de colaborar con el servicio de seguridad israelí y por el acuerdo de la Usal con los estudiantes sobre no suscribir acuerdos con entidades o empresas relacionadas con el Gobierno de Israel, el rector rehusó hacer valoraciones. “La verdad es que, sinceramente, yo creo que estamos todos muy concienciados con este tema, yo creo que se ha rectificado en la dirección correcta y tampoco hay que darle más vueltas”, afirmó.

Es más, el rector incidió en que, desde su punto de vista, “todo el mundo está en contra de lo que está sucediendo en Gaza”. “Estamos muy preocupados por la situación, por esta crisis humanitaria”, recalcó, recordando que la Usal tiene firmado un convenio con la Liga Árabe de las Ciencias para impulsar su relación con todos los países árabes, incluidas universidades palestinas.

“Pronto recibiremos a una gran investigadora palestina que nos va facilitar el desarrollo de más convenios con universidades, tanto de Gaza como de la zona de West Bank. Y en ese aspecto yo creo que desde la Universidad vamos a ser un ejemplo para mejorar en la medida de nuestras posibilidades la colaboración que existe con el sistema universitario de Palestina, que yo creo que es lo que tenemos que hacer”, recalcó.

En último término, quiso separar las opiniones de cada uno de los postulados institucionales de la Universidad de Salamanca. “Nosotros no nos metemos en política. Tenemos que estar para impulsar la Universidad, para impulsar la ciencia y apoyando a todo lo que es la investigación y la docencia en esa parte del mundo que ahora tanto lo necesita”, finalizó.