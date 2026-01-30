El Coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca actúa este sábado en el Auditorio Nacional de Madrid

Este sábado, 31 de enero, la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid acogerá, a las 12:00 horas, el concierto 'Resurrección', un ambicioso proyecto artístico concebido como homenaje solemne al Padre D. Luis Lezama, en el primer aniversario de su fallecimiento.

El evento estará dirigido por Jesús Alonso Cuesta, al frente de la Orquesta Sinfónica Santa María la Blanca de Madrid, y organizado por el Instituto de Artes Escénicas (InArtEs). Se trata de un proyecto épico que reunirá en un mismo escenario a más de 400 intérpretes, coralistas e instrumentistas procedentes de diversas ciudades de España. Entre todas las agrupaciones participantes, la más nutrida será el Coro Tomás Luis de Victoria, de la Universidad Pontificia de Salamanca, que aportará casi un centenar de cantantes, entre actuales y antiguos miembros.

El programa del concierto se estructura como un itinerario simbólico. La primera parte, protagonizada por voces blancas y coros escolares, representa la infancia, la educación y la siembra: el punto de partida de toda vida y de todo proyecto humano. La segunda parte incluye el Poema Sinfónico Emaús, del compositor Jesús Alonso, en el que la metáfora del camino se convierte en eje central de la existencia. La culminación del concierto se realizará con la interpretación del final de la Segunda Sinfonía Resurrección, de Gustav Mahler, elevando el discurso musical hacia la trascendencia, la memoria y la permanencia del espíritu más allá del tiempo.

Esta será la cuarta actuación del Coro Tomás Luis de Victoria en el Auditorio Nacional de Madrid, consolidando su reputación como una agrupación muy solicitada por orquestas y coros de la capital para proyectos conjuntos. En esta ocasión, más de 2.300 espectadores podrán presenciar un concierto que representa un desafío artístico, en el que las voces y la orquesta se unen para elevar el sonido hacia lo alto.

El Coro Tomás Luis de Victoria, bajo la dirección de Francisco José Udaondo, continúa así su labor de promoción de la música coral y sinfónica, destacándose por su excelencia interpretativa, su compromiso cultural y su contribución a la difusión del patrimonio musical.