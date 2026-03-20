El Coro Tomás Luis de Victoria de la UPSA ofrece su tradicional Concierto de Pasión en La Clerecía

El Coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca celebra este sábado, 21 de marzo, su tradicional Concierto de Pasión. La cita tendrá lugar en la Iglesia de La Clerecía a las 20:00 h, con entrada libre hasta completar el aforo. Bajo la dirección de Francisco José Udaondo y la subdirección de Elena Blanco, la agrupación ofrecerá un homenaje sonoro a la Semana Santa con un repertorio que incluye obras de autores como Pachelbel, Faría, Elizalde, Lindmark y el propio Tomás Luis de Victoria.

Esta formación, nacida en 1973 por iniciativa estudiantil, cuenta con una trayectoria de más de medio siglo que la ha llevado por toda Europa, América y Japón, donde llegó a actuar para los emperadores en el Palacio Imperial. Entre sus hitos recientes destacan su participación en el Auditorio Nacional de Madrid en enero de 2026 con la Segunda Sinfonía de Mahler y la celebración de su 50.º aniversario, que reunió a 400 voces para interpretar el Réquiem de Mozart.

En la actualidad, el coro está integrado por unos sesenta estudiantes de diversas disciplinas. Más allá de su excelencia musical, reflejada en grabaciones recientes de música tradicional salmantina y polifonía clásica, el grupo destaca por su calidad humana. Cada curso, sus miembros encuentran en el canto un espacio de convivencia y crecimiento personal, manteniendo vivo un legado que ha recibido elogios de figuras como el Papa Francisco o el Patriarca Bartolomé I.