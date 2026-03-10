Cuatro alumnos de la Universidad de Salamanca, entre las mejores notas del examen de acceso al MIR

Cuatro alumnos de la Universidad de Salamanca y dos de la Universidad de Valladolid se han situado entre las mejores notas en el examen de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, conocida comúnmente como MIR.

De este modo, seis alumnos universitarios de Castilla y León han situado a la región en lo más alto de España en el examen celebrado el pasado 24 de enero de 2026, y que superaron con creces el 99,9 por ciento.

Primeramente habría que destacar a un alumno de la Universidad de Salamanca con la primera nota más alta de España en la especialidad de Física, mientras que en el top diez han logrado entrar alumnos de Farmacia, Enfermería y Biología.

La plaza, según el comunicado que ha recogido la agencia ICAL del Ministerio de Sanidad se adjudicarán las incorporaciones a las diferentes plazas en la primera quincena del mes de junio.