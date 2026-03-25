Cuatro estudiantes de Medicina de la USAL competirán este miércoles en la Copa Española de Anatomía 2026

Estudiantes de Medicina representarán a la Universidad de Salamanca en la Copa Española de Anatomía 2026

Un grupo de cuatro estudiantes y varios tutores del grado de Medicina de la Universidad de Salamanca representarán a la institución académica en la Copa Española de Anatomía 2026 que enfrentará a siete campus del país.

El evento se celebrará este miércoles, 25 de marzo, en formato online, a través de la plataforma Complete Anatomy, y pondrá a prueba los conocimientos teóricos y prácticos de los estudiantes sobre las áreas generales de la materia de anatomía. El equipo ganador representará a España en la Copa Iberoamericana de Anatomía 2026, programada en el mes de junio.

Más concretamente, la representación de la Universidad de Salamanca recae en 'El cráneo charro', formado por Pablo Benito, Carlos Bonal, Jaime Marcos y Alejandro Sánchez, alumnos de tercer curso, y los tutores Leonardo Andrés Catalano Iniesta y Ana Eugenia Rodríguez Vicente. Todos ellos deberán enfrentarse a cincuenta preguntas y responderlas de forma correcta en el menor tiempo posible.