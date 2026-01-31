"Cuando cumplimos 50 años, entre el 10 % y el 50 % de las células de muchos tejidos ya han adquirido una mutación asociada al cáncer"

Íñigo Martincorena ha sido reconocido con el Premio Nacional de Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado 2025 por sus contribuciones científicas rompedoras que han ayudado al estudio de la evolución somática en tejidos normales. El joven científico viajó de Cambridge a Salamanca para recoger el galardón en un acto solemne celebrado este miércoles en el Paraninfo de la Universidad y Salamanca24horas tuvo la oportunidad de hablar con él.

Pregunta.Enhorabuena por el Premio Nacional de Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado 2025. ¿Qué supone este reconocimiento para usted?

Respuesta.Es un honor y una gran alegría recibir un reconocimiento desde España, tras muchos años investigando en el extranjero. Y fue un placer visitar Salamanca el miércoles y poder presentar nuestro trabajo en el CIC el jueves.

P.Su pionera contribución al desarrollo de tecnologías esenciales para el conocimiento de la evolución de alteraciones genéticas en tejidos, cáncer y envejecimiento ha sido clave para otorgarle el reconocimiento. ¿Podría explicarnos más detalladamente esta aportación a la sociedad?

R.A lo largo de la vida, nuestras células acumulan mutaciones. Estas mutaciones son el origen del cáncer, pero hasta hace poco no habíamos podido estudiarlas por limitaciones tecnológicas. En la última década, nos hemos centrado en desarrollar métodos de secuenciación de ADN más precisos para poder estudiarlas. Una de las grandes sorpresas ha sido descubrir que con la edad, nuestras células no solo acumulan mutaciones, sino que las células mutadas compiten entre sí, evolucionan, y colonizan nuestros tejidos. Para cuando cumplimos 50 años, entre el 10 % y el 50 % de las células normales de muchos tejidos ya han adquirido una mutación asociada al cáncer. Esto nos da una ventana a los primeros pasos invisibles en la formación del cáncer, así como vías nuevas para intentar desarrollar terapias preventivas. También estamos investigando el papel de estas mutaciones en el envejecimiento y otras enfermedades, como la autoinmunidad.

P.¿Qué causa que un tejido sano se llene de pequeñas poblaciones de células con mutaciones asociadas al cáncer?

R.Las mutaciones están causadas por factores internos, como el envejecimiento, y factores externos como el tabaco, el alcohol o el sol. Aquellas células que adquieren una mutación en un gen asociado al cáncer se reproducen más que otras. Es un proceso de evolución en nuestros tejidos que lleva a que con la edad nos llenemos de células con ciertas mutaciones.

P.¿Cuál ha sido su trayectoria?, ¿por qué decidió dedicarse a la investigación del cáncer?

R.Tras estudiar Biología y Bioquímica en Pamplona, decidí ir a Cambridge para hacer un doctorado en evolución de bacterias. Al mismo tiempo empezaron a secuenciarse los primeros genomas de cáncer en el Sanger Institute (en Cambridge), y vi el potencial de aplicar mis conocimientos en evolución al estudio del cáncer, atraído tanto por el potencial de estudiar un fenómeno poco estudiado en tejidos humanos, como por su potencial práctico.

"Países como Estados Unidos o Reino Unido ofrecen oportunidades que son más difíciles de encontrar en España"

P.Es un ejemplo de investigador español que desarrolla su trabajo en el extranjero. ¿Hay más oportunidades para los científicos fuera del país?

R.En general, países como Estados Unidos o Reino Unido ofrecen oportunidades que son más difíciles de encontrar en España. En concreto, en el área de genómica en la que trabajo, es difícil encontrar un sitio mejor que el Sanger Institute en Europa, tanto por financiación e infraestructura, como por los científicos que trabajan allí. Pero siempre pienso en volver algún día.

P.Actualmente lidera un grupo de investigación en el Wellcome Sanger Institute (Cambridge). ¿En qué líneas están trabajando?

R.Tenemos varias líneas abiertas. En cáncer, estamos intentar entender las causas de las mutaciones que vemos en nuestros tejidos, porque muchas aún son desconocidas. También estamos investigando si nuestros métodos pueden ayudar a buscar formas de eliminar o reducir clones con mutaciones asociadas al cáncer. En ambos casos el objetivo es abrir nuevas vías en la prevención del cáncer. Y más allá del cáncer, estamos muy centrados en entender qué papel juegan estas mutaciones en otras enfermedades, como la autoinmunidad o la inflamación asociada al envejecimiento.

"Nuestro trabajo más relevante ha sido descubrir que nuestros tejidos están llenos de clones con mutaciones, primero en la piel, luego el esófago y más tarde en vejiga y otros tejidos"

P.¿Cuáles han sido sus hallazgos más importantes hasta la fecha?

R.Probablemente nuestro trabajo más relevante ha sido descubrir que nuestros tejidos están llenos de clones con mutaciones, primero en la piel, luego el esófago y más tarde en vejiga y otros tejidos. También hemos estudiado estas mutaciones en otras especies, demostrando que cuanto más rápido acumulan mutaciones los animales de una especie, más corta es su esperanza de vida, lo que sugiere un papel de estas mutaciones en el envejecimiento. Y finalmente hemos contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación y bioinformática para poder estudiar estos procesos en cualquier tejido.

P.¿Sus investigaciones tienen una aplicación clínica para los enfermos de cáncer?, ¿en qué puede ayudarles?

R.Al estar centrados en entender estos procesos en tejidos sanos, en el origen del cáncer, nuestra investigación tiene más relevancia en la prevención del cáncer que en su tratamiento. Aunque los métodos que hemos desarrollado, ya se están usando por otros investigadores en investigaciones clínicas, por ejemplo para entender qué genes son responsables de la evolución de metástasis o recaídas, o en la detección precoz de recurrencias.

P.El premio lo otorga el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. No sé si conoce su labor y qué destacaría de la misma.

R.Aunque mi viaje a Salamanca ha sido muy breve, estos días he tenido la oportunidad de aprender más de la estupenda labor que se está haciendo en el CIC. Centros como el CIC son claves, tanto por su producción científica como por la formación de nuevos investigadores, así como por ayudar a la implementación de nuevos avances en hospitales regionales, y acercar la ciencia a la población. Espero que no sea mi última visita.

P.Cada vez hay más avances en torno al cáncer. ¿Estamos cerca de que se convierta en una enfermedad crónica controlable o aún queda mucho por hacer?

R.Está habiendo avances muy esperanzadores. Tanto en nuevos tratamientos, como inmunoterapias, vacunas de ARNm como tratamientos personalizados, y nuevas terapias celulares CAR-T, además del desarrollo de nuevos fármacos contra mutaciones específicas. También está habiendo avances importantes en detección precoz, y nuevas oportunidades en prevención de precisión. Es importante recordar que el cáncer no es una sola enfermedad con una sola cura, sino cientos de enfermedades. Y estos avances que suceden cada día están teniendo un impacto real en hacer que cada año más pacientes sobrevivan su enfermedad. Yo soy optimista, aunque está claro que aún queda mucho por hacer y por descubrir.