Debate crucial sobre la convergencia entre la revolución digital y la fe en la UPSA

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se prepara para acoger un debate crucial sobre la convergencia entre la revolución digital y la fe. La Facultad de Teología de la UPSA inaugura este miércoles 29 de octubre sus LVII Jornadas bajo el título 'IA y Teología: una relación a construir', extendiéndose hasta el 30 de octubre.

El evento contará con una destacada presencia institucional: la inauguración está programada para mañana, 29 de octubre, a las 10:00 horas en el Aula Magna y será presidida por Mons. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Le acompañarán en la mesa el rector de la UPSA, Santiago García-Jalón; el decano de la Facultad de Teología, Román Ángel Pardo, y el vicedecano y coordinador de las jornadas, Carlos Simón.

Tras el acto inaugural, a las 10:15 horas Mons. Argüello ofrecerá la ponencia central: 'Visión panorámica y retos eclesiales de la IA'. La jornada matinal se completará con la intervención de Mons. Andrea Pizzichini, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, quien presentará a las 12:00 horas el importante documento vaticano Antiqua et nova.

El programa del día 30 de octubre ampliará el foco de la discusión, explorando las implicaciones prácticas de la IA en diversas esferas. A las 12:00 horas, una mesa redonda abordará las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en campos como la medicina, la defensa, la diplomacia y los medios de comunicación. El panel estará formado por figuras expertas:

General del Ejército del Aire y del Espacio, Juan Antonio Moliner.

Embajador de Uruguay en Austria, Alejandro Garofali.

Profesor de la Universidad de Navarra, José López.

Decano de la Facultad de Comunicación de la UPSA, Fernando Galindo.

Las jornadas culminarán a las 13:00 horas en el Aula Magna con la conferencia de clausura, a cargo de Mons. Mariano Iceta, Arzobispo de Burgos. Su ponencia llevará por título: 'Tecnología versus Imago: ¿futuro del hombre posmoderno?'.