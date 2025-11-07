El defensor de la UPSA, Sergio López García, nombrado miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios

El Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Sergio López García ha sido designado miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), el principal órgano de gobierno que coordina y representa a todas las defensorías de las universidades españolas, tanto públicas como privadas.

El nombramiento se ratificó durante el traspaso de funciones de la Comisión Ejecutiva y la Presidencia de la CEDU, celebrado este viernes en la Universidad Politécnica de Madrid.

La elección de López García se oficializa tras la XVIII Asamblea General Ordinaria de la CEDU, que tuvo lugar el pasado 16 de octubre en el marco del XXVII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias, organizado por la Universidad de La Rioja entre los días 15 y 17 de octubre. En dicha Asamblea se procedió a la renovación de la Presidencia y de la Comisión Ejecutiva de la asociación, donde el Defensor de la UPSA fue elegido para formar parte del equipo directivo.

Con su incorporación a la Comisión Ejecutiva, Sergio López García participará activamente en la coordinación, representación y defensa de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad universitaria a nivel estatal, reforzando la presencia de la UPSA en los foros de debate y decisión más importantes de la Defensoría universitaria en España.