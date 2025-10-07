Destinados 2,13 millones a las universidades de Salamanca y Valladolid para financiar 142 plazas de medicina

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, aprobó este martes un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas por un total de 26,74 millones de euros. En concreto, las universidades de Salamanca y Valladolid reibirán 2,13 millones para financiar 142 plazas de medicina, según informó el Ministerio de Sanidad.

En concreto, el objetivo es financiar el incremento y mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso 2025-2026, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos.

En concreto, las universidades de Salamanca y Valladolid reciben 405.000 y 435.000 euros respectivamente para 27 y 29 nuevas plazas de primer curso, y la misma cantidad para el mantenimiento del mismo número en las de segundo curso. Además, contarán con 165.000 y 285.000 euros para once y 19 plazas de tercer curso.

Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar en todo el país el gasto corriente asociado al incremento de 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 219 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo real decreto.

La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.

El Ministerio de Sanidad justifica esta medida en los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio Ministerio, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. El déficit es especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.