El Día del Donante de la USAL suma 28 nuevos donantes de sangre y promueve la concienciación universitaria

La Universidad de Salamanca (USAL), a través de su Servicio de Asuntos Sociales, ha celebrado con éxito el Día del Donante, una jornada de sensibilización que ha logrado sumar 28 nuevos donantes de sangre en sus campus.

La iniciativa, llevada a cabo el pasado 5 de noviembre, desplegó 17 mesas informativas que contaron con la participación de 65 personas voluntarias. La campaña se centró en informar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la donación de órganos y médula ósea, además de la colecta de sangre.

Durante la jornada, un total de 1.402 personas recibieron información, y 289 escanearon el código QR o rellenaron el formulario para registrarse como donantes de órganos. En cuanto a la donación de sangre, 39 personas acudieron a donar, logrando que 28 de ellas realizaran la donación efectiva, convirtiéndose todos ellos en nuevos donantes.

El Día del Donante es una iniciativa que se remonta a 2003, cuando la Asociación ALCER Salamanca la puso en marcha para la comunidad universitaria. Actualmente, la USAL colabora con múltiples entidades para llevar a cabo la campaña, incluyendo ASCOL (donación de médula ósea), varias Hermandades de Donantes de Sangre, las asociaciones ALCER (Enfermedades de Riñón) de Ávila, Salamanca y Zamora, APUCYL (Trasplantados Pulmonares) y PYFANO (Familias de Cáncer Infantil).