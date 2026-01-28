Dieciocho nuevos doctores y la entrega de cuatro premios: la USAL celebra la festividad de Santo Tomás de Aquino

La Universidad de Salamanca ha investido este miércoles a dieciocho nuevos doctores coincidiendo con la celebración de Santo Tomás de Aquino, patrón universitario. El acto ha tenido lugar en el Paraninfo y ha sido presidido por el rector, Juan Manuel Corchado.

La graduada elegida entre los protagonistas del evento se ha personado frente al rector para solicitar la concesión del grado. Dado el permiso, todos han recibido el birrete de manos de sus padrinos y se han ido pasando el libro que les permite acceder a los secretos de la sabiduría. Le han seguido los tradicionales abrazos y la imposición de medallas.

Investidura nuevos doctores

Antonio Notario ha subido posteriormente al púlpito para dar la lección magistral, titulada 'Pasajes sonoros de la Escuela de Salamanca'. "Propongo enfatizar una estética del sonido. Se puede llegar a conocer una parte del mundo desde el mismo. Implica siempre escuchar y cuánta falta hace ejercitar la escucha en estos tiempos", ha señalado.

"La Escuela de Salamanca intentó afinar el mundo. Leer los textos de Francisco de Vitoria es una forma de escuchar su voz", ha concluido. El rector le ha dado la enhorabuena por "tan maravilloso discurso" y ha calificado sus palabras como "el mejor arranque para la celebración del V centenario".

Entrega de premios

La festividad de Santo Tomás de Aquino también es el día de reconocer a algunas de las mentes más brillantes. Íñigo Martincorena, científico navarro que lidera un grupo de investigación en el Wellcome Sanger Institute, ha obtenido el XV Premio 'Doctores Diz Pintado'.

Sonia Nieto Blázquez ha ganado Premio Magisterio 'Perfecta Corselas' por el proyecto titulado 'Enseñar y aprender más allá del aula: la escuela como espacio global de aprendizaje'; Ana Isabel Morales Martín ha obtenido el Premio a la Mejor Publicación Científica'; y Fátima María Pozo Casquero, el Premio a la mejor comunicación presentada en el vigesimosegundo congreso de la Sociedad Extremeña de Hipertensión Arterial.