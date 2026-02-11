Diego Alonso y Julio Vivas, los dos salmantinos clasificados para la fase nacional de la Olimpiada Matemática

De izquierda a derecha: Julio Vivas y Diego Alonso, los dos salmantinos clasificados para la fase de nacional. / Raquel J. Santos (Comunicación USAL)

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca (USAL) se convirtió el pasado jueves, 5 de febrero, en el epicentro de la excelencia académica regional al albergar la fase autonómica de la Olimpiada Matemática. Tras una intensa jornada de competición, los estudiantes salmantinos Diego Alonso Domínguez y Julio Vivas García han logrado su billete para representar a Castilla y León en la final nacional.

El evento reunió a los 12 mejores expedientes de la comunidad: los tres primeros clasificados de los distritos universitarios de Burgos, León, Valladolid y Salamanca. La representación charra estuvo compuesta por:

Diego Alonso Domínguez (1.er premio local)

Julio Vivas García (2.º clasificado)

Celia Villastrigo Sáenz (3.er premio)

El decano de la Facultad, Antonio Miguel Martínez Graña, fue el encargado de dar la bienvenida a los jóvenes talentos, subrayando que llegar a esta instancia ya es un éxito rotundo que refleja un "esfuerzo y nivel académico extraordinario".

La prueba consistió en la resolución de tres problemas de alta complejidad en un tiempo límite de tres horas. Según la organización, la dificultad de los retos es vital para cribar el altísimo nivel de los participantes, quienes demostraron por qué Castilla y León suele cosechar resultados brillantes en este certamen.

Diego Alonso y Julio Vivas no viajarán solos, junto a un alumno del distrito de Valladolid, conformarán el equipo que representará a la comunidad en la Olimpiada Matemática Nacional, que se llevará a cabo del 12 al 15 de marzo en Las Rozas.