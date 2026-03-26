Historia Clásica y Antigua y Lenguas Modernas de la USAL, entre las mejores disciplinas del mundo según el 'Ranking QS'

Dos disciplinas de la Universidad de Salamanca, Historia Clásica y Antigua y Lenguas Modernas, se encuentran entre las cien mejores del mundo, según el prestigioso 'Ranking QS by Subject 2026'. El número asciende a doce titulaciones dentro del TOP 200, incluyendo Antropología, Comunicación, Estudios del Desarrollo, Educación, Lingüística, Filosofía, Geografía, Historia, Derecho y Ciencias Políticas-Estudios Internacionales.

Historia Clásica y Antigua también lidera la clasificación de las universidades españolas, conviertiéndose en la opción más idónea para aquellos estudiantes que quieran profundizar en las civilizaciones mediterráneas, la cultura griega y romana y en sus textos. Por áreas de conocimiento, Artes y Humanidades se sitúa en el puesto 141 del mundo, la mejor posición global del Estudio en esta edición.

La Universidad de Salamanca tilda de "excelentes" los resultados de la clasificación de 2026. Además de lo anterior, ha colocado 26 materias -cuatro más que el año pasado- en lugares de excelencia (22 en el TOP 500). Antropología, Estudios de Desarrollo, Geografía y Química son las que aparecen por primera vez en el ranking.