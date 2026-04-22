Divulgación científica, humor y magia en el Teatro Juan del Enzina con la USAL

La Universidad de Salamanca celebrará el próximo 6 de mayo a las 21:00 horas el espectáculo de divulgación científica “Science Late Night” en el Teatro Juan del Enzina, una propuesta que busca acercar la ciencia al público de forma amena y accesible.

El evento reunirá a reconocidos divulgadores como la matemática Clara Grima, la neurocientífica Conchi Lillo y el biólogo Ricardo Moure, entre otros, que ofrecerán monólogos sobre biología, matemáticas y antropología. La presentación correrá a cargo de Físico Barbudo e incluirá también actuaciones del mago Ramiro Morán.

Las entradas serán gratuitas con invitación, disponibles del 21 de abril al 6 de mayo en el Edificio I+D+i, hasta completar aforo.

Además, la USAL organiza el 9 de mayo una ruta de senderismo interpretada por la Sierra de Francia, con salida desde Salamanca, que permitirá conocer el entorno natural y cultural de La Alberca con personal investigador. La actividad incluye transporte, guía y picnic, y tiene un coste de 20 euros.

Estas iniciativas se enmarcan en la 16ª edición de ComCiRed, el principal encuentro de comunicación científica en España, que convertirá a Salamanca en un referente nacional de la divulgación los días 7 y 8 de mayo, con la participación de más de un centenar de profesionales.