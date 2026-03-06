Doble cita de Marta García Rincón este sábado: participará en los Campeonatos de España Universitarios y en la Copa de España de Halterofilia

El equipo de Halterofilia de la USAL participará este sábado, 7 de marzo, en los Campeonatos de España Universitarios. Marta García Rincón, Ayla Camila Castro Correa, Irene Pérez Montilla e Inés Reoyos Villamor serán las representantes del campus charro en la cita que comenzará a las 9:00 horas en las instalaciones deportivas de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.

Irene Pérez será la primera en subirse a la tarima e intentar levantar el máximo peso posible. Le seguirán Marta García a las 11:30 horas y Ayla Castro e Inés Villamor a las 19:00 horas.

La competición se celebrará de forma paralela a la Copa de España, que reunirá a los mejores levantadores del país de todas las categorías de edad. Marta García Rincón será una de las participantes y repetirá actuación a partir de las 15:00 horas.

La integrante del Club Deportivo de la Universidad de Salamanca puede presumir de un destacado palmarés pese a sus 22 años de edad. Atesora tres medallas en ediciones anteriores del Campeonato Europeo de Halterofilia, en la categoría de 45 kg., y recibió un reconocimiento institucional por parte del Ayuntamiento de Salamanca tras batir el récord de España en la modalidad de arrancada, con 78 kg, en el Mundial celebrado en octubre de 2025 en Forde (Noruega).