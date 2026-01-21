Un doble escaparate virtual recopila por primera vez casi 300 registros de propiedad intelectual e industrial de la USAL

La Unidad de Protección de la Innovación y de la Propiedad Intelectual (UPI2) ha recopilado y sistematizado para su consulta casi 300 registros de propiedad intelectual, que corresponden a más de 200 resultados de la investigación generados en el seno de la Universidad de Salamanca. Tanto estos registros como la identidad de sus autores o inventores aparecen por primera vez publicados en la web https://propiedadintelectual.usal.es/ y, por perfil individual del investigador, en el portal https://produccioncientifica.usal.es.

Desde su constitución en octubre de 2024 y hasta hoy, UPI2 ha recopilado la información más relevante de 116 registros de propiedad intelectual, 75 marcas y 89 patentes y modelos de utilidad aún vigentes. A través de un doble escaparate virtual, dinámico y de acceso público, aparece recopilado todo el impacto investigador promovido desde la USAL y se muestra distribuido en tablas interactivas que resaltan, en primer término, la labor del personal docente e investigador y sus equipos.

Líderes visibilizando talento

Para el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata, de quien depende la Unidad de Protección de la Innovación y de la Propiedad Intelectual, “estos nuevos canales de visibilidad consolidan el liderazgo de la USAL en transferencia e innovación” y reconocen la capacidad investigadora de la comunidad universitaria “al dar un paso decisivo en la difusión de su talento y capacidad innovadora”.

La herramienta, de hecho, permite localizar con rapidez y claridad a cada autor/autores, el título de su proyecto y, a su lado, toda la información relevante. La consulta de los derechos de autor ofrece un listado actualizado y detallado de 116 registros, con sus autores y sus fechas de inscripción. En dos tablas diferenciadas, la unidad recopila, además, los datos correspondientes a los 89 inventores de 78 patentes y 11 modelos de utilidad con vigencia actual, junto a las fechas de su solicitud y su concesión. Y finalmente, un tercer apartado difunde 75 marcas registradas a nombre de la Universidad de Salamanca, que contribuyen a la protección de su identidad institucional y de sus iniciativas científicas y tecnológicas.

Después de meses de arduo trabajo por parte de la UPI2, recopilando información y cotejando las distintas fuentes para evitar duplicidades, la responsable de la oficina, Vanessa Jiménez Serranía, ha constatado “la sustancialidad tanto en la cantidad de registros actualmente vigentes como en su potencial de explotación”. Además, ha destacado “la alta calidad de la producción científica de la Universidad de Salamanca, con creaciones cada vez más innovadoras no solo en el ámbito de las patentes, sino también en el software, las aplicaciones informáticas o las herramientas educativas que cuentan con una creciente demanda en la sociedad actual”.