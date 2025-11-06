Las doctoras 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca, homenajeadas en una exposición
La muestra, coordinada por la profesora Esther del Brío, se podrá contemplar hasta el 28 de noviembre en la Fonda Veracruz
La Universidad de Salamanca (USAL) ha inaugurado la exposición “Honoris causa: mujeres doctoras en la USAL” en la Fonda Veracruz, sede del Círculo Hispanoamericano de Salamanca. La muestra, organizada por la Unidad de Igualdad de la USAL y la catedrática y comisaria Esther del Brío, rinde homenaje a las mujeres que han recibido el máximo título honorífico de la institución académica.
La exposición se compone de retratos creados por la artista Antonia Contra y destaca la figura de la microbióloga y Premio Nobel de Química, Emmanuelle Charpentier, la última doctora honoris causa investida por la Universidad el pasado 24 de octubre. Su inclusión busca invitar al público a reflexionar sobre el papel transformador de las mujeres en la ciencia y la academia.
En esta ocasión, se pone un especial acento en la presencia de las doctoras honoris causa de origen hispanoamericano, entre las que figuran Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Rita Segato (Argentina), referentes en el pensamiento, la cooperación y la justicia social en el continente. De Grynspan se destaca que ha sido la primera mujer en presidir la secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
La exposición “Honoris causa: mujeres doctoras en la USAL” permanecerá abierta al público en la Fonda Veracruz hasta el 28 de noviembre.
