Javier Vaquero, investigador del CIC, recibe el premio Rising Star de la AEEH por su investigación en colangiocarcinoma

Javier Vaquero, investigador del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC‑USAL-FICUS), ha sido galardonado con el premio Rising Star de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) durante su Congreso Anual AEEH2026, un reconocimiento a jóvenes científicos con alto impacto en hepatología.

Su investigación se centra en el colangiocarcinoma, un cáncer de los conductos biliares caracterizado por diagnóstico tardío, alta recurrencia tras cirugía y escasa supervivencia. El Dr. Vaquero estudia la proteína TGF‑beta y sus objetivos NOX1 y NOX4, clave para entender cómo señales celulares que normalmente protegen al organismo pueden favorecer la progresión tumoral en determinadas circunstancias.

El equipo busca modular selectivamente la señal de TGF‑beta, aprovechando sus efectos beneficiosos sin potenciar el crecimiento del tumor. Sus estudios recientes muestran que la inhibición dual de NOX1/NOX4 con setanaxib puede reducir el crecimiento tumoral y aumentar la presencia de células inmunes en modelos de colangiocarcinoma intrahepático, abriendo la puerta a tratamientos más precisos y combinados.

Desde su incorporación al CIC en 2023, el Dr. Vaquero ha fortalecido la investigación en cánceres hepatobiliares, área de alta relevancia clínica y con necesidades terapéuticas urgentes. Según el director del CIC, Dr. Xosé Bustelo, este premio confirma su proyección internacional y capacidad para liderar proyectos de impacto traslacional.

El grupo continuará explorando nuevas dianas terapéuticas en el colangiocarcinoma para mejorar el pronóstico y trasladar avances a la práctica clínica.