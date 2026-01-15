El EC2U Think Tank impulsa en Salamanca propuestas para garantizar un acceso igualitario a la educación

La Universidad de Salamanca ha acogido este jueves el EC2U Think Tank, un foro europeo que ha reunido a representantes institucionales, entre ellos el Ayuntamiento de Salamanca, el Consejo Económico y Social y la Junta de Castilla y León, así como a agentes sociales y miembros de la comunidad universitaria, para debatir y formular propuestas orientadas a reforzar una educación más inclusiva y el acceso igualitario al conocimiento en Europa.

Los ponentes han destacado diversas estrategias orientadas a garantizar el derecho igualitario a la educación como pilar fundamental del Estado social y de derecho. Entre ellas, han subrayado la importancia de una colaboración institucional plena y sostenida, como la que ya se desarrolla en Salamanca, que permite asegurar la continuidad de los itinerarios educativos desde las primeras etapas del aprendizaje hasta la vida adulta. Asimismo, se ha incidido en la necesidad de reducir las ratios y de reforzar la actualización permanente de la formación del profesorado, como elementos esenciales para ofrecer una respuesta educativa adecuada, inclusiva y de calidad.

Marcos, Moderada por la directora del Departamento de Sociología y Comunicación de la USAL, María Marcos, la edición de 2026 ha contado con las intervenciones de Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León; Luis Sánchez Arévalo, concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca; Ángel Miguel Morín, director provincial de Educación de la Junta de Castilla y León; Laura Gago, profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la USAL; Antonio Miguel Seoane, director del IES Venancio Blanco; Javier González Estévez, coordinador territorial de Fundación CEPAIM; Luis Alberto González Collantes, Cáritas Diocesana de Salamanca; Jesús Carballares, abogado y gerente de Ocho Siglos Arribando; y Julieta Beine, de Salamanca Acoge.

La iniciativa forma parte del programa de "Think Tanks" de la alianza de universidades EC2U que se celebra en nueve ciudades europeas: Coimbra, Poitiers, Pavía, Jena, Linz, Iasi, Turku, Umea y Salamanca. Están concebidos como un espacio de colaboración entre universidades europeas destinado a facilitar el diálogo entre actores académicos, institucionales y sociales sobre desafíos clave del presente. En 2026, el foro ha centrado sus trabajos en la necesidad de garantizar oportunidades educativas equitativas, en línea con las prioridades del Espacio Europeo de Educación Superior. Las aportaciones recogidas se incorporarán a los trabajos conjuntos de la alianza y a la elaboración de recomendaciones que se trasladan a la Comisión Europea.