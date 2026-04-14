La ecología humana y el cuidado de la persona, ejes del congreso en la UPSA

El Congreso sobre ecología humana ha sido inaugurado en la UPSA por el rector Santiago García-Jalón, quien ha destacado que habitar el mundo implica responsabilidad y cuidado, vinculando la crisis ambiental con la fragilidad de las relaciones humanas. Desde una perspectiva teológica, subrayó que el ser humano es custodio de la creación, llamado a cuidar tanto el entorno como a los demás.

El decano de Teología, Román Ángel Pardo, recordó que el concepto de ecología humana, desarrollado por Juan Pablo II y Benedicto XVI, fue ampliado por el papa Francisco en la idea de ecología integral, basada en las relaciones con Dios, los demás y la creación. Por su parte, el director de ACSUCyL, Manuel Lázaro Pulido, advirtió del riesgo de diluir la centralidad del ser humano en las visiones actuales de la ecología y defendió la necesidad de proteger el concepto de persona.

En la conferencia inaugural, el sociólogo David Le Breton planteó una visión en la que el ser humano forma parte de una continuidad con la naturaleza, abogando por una relación más integrada con el entorno.

Durante la jornada también se abordaron enfoques complementarios: Alfredo Marcos defendió una ética ambiental basada en el sentido común y la tradición, mientras que José Abel Flores destacó la dependencia histórica del ser humano respecto al clima en su evolución. Marta Llorente cerró la mañana reflexionando sobre nuevas formas de mirar y habitar la ciudad.

El congreso continúa en la tarde de este martes con nuevas ponencias centradas en la ecología integral, el cuidado y la sostenibilidad de la vida, consolidándose como un espacio de reflexión interdisciplinar sobre el papel del ser humano en el mundo.