El Edificio 'Germán Sánchez Ruipérez' se transforma en Facultad de la UPSA tras una inversión de siete millones de euros

Los grados de Fisioterapia y de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca cuentan desde este viernes con una nueva Facultad. Erigida en el Edificio 'Germán Sánchez Ruipérez' tras una inversión de siete millones de euros, mantendrá el nombre de la famosa biblioteca que ocupó su lugar durante años. Así lo ha señalado el rector, Santiago García-Jalón de la Lama durante la inauguración: "Parecía lo natural".

La Facultad ofrece a los estudiantes, profesores e investigadores unos "instrumentos idóneos para cumplir su función". Cuenta con tres aulas clásicas de docencia, una de rehabilitación y otras tres con diez camillas cada una, cinco laboratorios, un gimnasio independiente y una cocina, entre otras instalaciones. "Todo está diseñado para que las dos titulaciones puedan utilizar todos los espacios", ha mantenido Paz Quevedo Aguado, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El grado de Fisioterapia solo tiene tres años de vida y el de Nutrición, dos. Ambos grados se impartían hasta ahora en la sede central de la Universidad Pontificia de Salamanca. De los 202 alumnos y 28 profesores actuales se pasará en dos años a 360 y más de cuarenta, respectivamente. "La mayor parte del profesorado es gente muy preparada y nueva para la Universidad. Se han seleccionado con mimo para cuidar siempre el horizonte", ha añadido.

"Gran esfuerzo de toda la Universidad"

El proyecto comenzó hace dos años con la adquisición del edificio. "Fueron todo facilidades por parte de la Fundación 'Germán Sánchez Ruipérez', ha mantenido el rector, agradecido. Esa simplicidad desapareció a la hora de crear la nueva Facultad. "Ha sido un reto por las dificultades que tenía el edificio en cuanto a problemas de accesibilidad o de protección contra incendios", ha reconocido, por su parte, el arquitecto de la Universidad, José Arribas Mínguez.

"Ha sido un gran esfuerzo de toda la Universidad y las empresas que han colaborado", ha continuado diciendo. Tras múltiples reuniones y la cooperación del plantel directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPSA, se han actualizado los medios de los que disponen dos de sus titulaciones para "ofrecer una calidad cada vez mayor", en palabras de Santiago García-Jalón.

La Facultad contará, además, con un centro clínico de asistencia abierto a la ciudadanía salmantina. "Está diseñado para tratamientos con sala de espera, secretaría...", ha anunciado la decana. Aún no se sabe cúando comenzará a estar operativa, pero se demorará al menos un año. "No la vamos a abrir en este momento. Vamos a ir empezando con el tema de la docencia".