El Edificio Histórico de la USAL, el más visitado en la jornada de puertas abiertas de las Ferias y Fiestas

Más de 18.000 personas participaron en la Jornada de Puertas Abiertas organizada por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas. De todos los espacios que abrieron sus puertas, los de la Universidad de Salamanca (USAL) se convirtieron en el gran atractivo para los visitantes, sumando más de 3.000 personas.

El Edificio Histórico de las Escuelas Mayores fue el monumento más visitado de la jornada, atrayendo a 2.330 personas. Por su parte, la Casa Museo Unamuno despertó el interés de 739 ciudadanos.

Un éxito de participación en museos y monumentos

Tras el Edificio Histórico de la USAL, el lugar más concurrido fue el Museo de Historia de la Automoción, con 2.096 visitantes. Otros espacios también registraron una gran afluencia de público:

Casa Consistorial: 1.970 visitantes.

Torre de los Anaya: 1.221 visitantes.

Torres de la Catedral: 1.201 visitantes.

Torres de la Clerecía (Scala Coeli): 1.073 visitantes.

Entre los museos y centros de interpretación, destacaron la Sala de Exposiciones de Santo Domingo (985 visitantes) y el Museo Taurino (931). Además, 1.050 personas visitaron el Parque de Bomberos y 500 se acercaron a las dependencias de la Policía Local.