La Premio Nobel de Química, Emmanuelle Charpentier, será investida doctora Honoris Causa de la Universidad de Salamanca el próximo 24 de octubre

La reconocida microbióloga y bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier, galardonada con el Premio Nobel de Química en 2020 y el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2015, recibirá el título de doctora Honoris Causa el próximo 24 de octubre, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.

La investigadora, pionera en el desarrollo de herramientas de edición genética y figura clave en el impulso de nuevas vías en la medicina personalizada, ha sido propuesta para esta distinción por Alberto Martín Pendás y su candidatura ha contado con el respaldo de destacadas figuras de la Universidad de Salamanca.

Con este reconocimiento, la institución destaca la trascendencia del trabajo de Charpentier en el ámbito de la genética y la biotecnología, así como su impacto en la investigación médica y farmacéutica.