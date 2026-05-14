Escolares de Castilla y León aprenden impresión 3D para mejorar la vida de personas con parálisis cerebral

La Universidad de Salamanca, a través del Grupo Tidop, ha presentado los resultados de la tercera edición del Proyecto AsACE. Una iniciativa dirigida a los centros educativos de Castilla y León para que sus alumnos conocen el mundo del diseño 3D y los beneficios que estas impresiones pueden traer a la sociedad.

Un proyecto coordinado por la Escuela Politécnica de Ávila y en la que participan centros y entidades de toda Castilla y León, involucrando a más de 300 estudiantes.

Estos alumnos han trabajado en más de 30 proyectos para dar soluciones reales a diferentes retos propuestos por las entidades de ASPACE, como, por ejemplo, piezas para limpiar gafas con facilidad, abrir puertas o grupos.

Adaptador de grifo impreso en 3D | Comunicación USAL

Desde la USAL se congratulan de un proyecto que ha contribuido “de forma significativa a mejorar la calidad de vida y la autonomía de personas con parálisis cerebral”, al mismo tiempo, contribuyendo a una cultura de inclusión y participación entre el alumnado. Un ejemplo de cómo la tecnología, bien aplicada, puede generar innovaciones que se transforman en apoyos y soluciones en la vida real.