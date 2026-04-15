Un estudiante del IES Vaguada de la Palma logra el primer premio en la XXXVII Olimpiada Nacional de Física

Diego Alonso Domínguez, estudiante del IES Vaguada de la Palma, ha logrado el primer puesto en la XXXVII Olimpiada Nacional de Física celebrada entre el 10 y 13 de abril en Zaragoza. Gracias a este logro, representará a España en el certamen internacional que tendrá lugar entre el 4 y el 12 de julio en Colombia.

El estudiante ha acudido como parte de la delegación de la Universidad de Salamanca junto a Jaime Pablos Tavera, alumno del colegio salmantino Santa Teresa de Jesús que se ha alzado con la medalla de bronce. "Estos excelentes resultados ponen de manifiesto el alto nivel del alumnado salmantino y el compromiso de los centros educativos y de la USAL con la promoción del talento científico", mantienen desde la institución académica.

Los participantes han recibido el apoyo de Gabriel Sánchez Pérez y Alberto Martín Clavero, investigadores de la Universidad de Salamanca, durante todo el proceso, incluida la final XXXVII Olimpiada Nacional de Física.