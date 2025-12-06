Estudiantes de Ingeniería Informática logran un pleno histórico de premios en el Hackathon Internacional de Ciberseguridad

Los estudiantes de la Universidad de Salamanca, todos del Grado en Ingeniería Informática, obtuvieron un resultado histórico en la última edición del Hackathon Internacional de Ciberseguridad, organizado por la Universidad de Oviedo, en colaboración con el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), con el apoyo de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO) y del Cluster TIC Asturias.

El evento, celebrado del 18 al 21 de noviembre, reunió a 60 estudiantes de toda España, seleccionados para resolver desafíos reales propuestos por empresas del sector tecnológico. A lo largo de cuatro días, los equipos desarrollaron soluciones innovadoras, aplicaron técnicas de vanguardia y presentaron prototipos funcionales ante jurados especializados.

En esta edición, la Universidad de Salamanca consiguió todos los premios posibles: primer, segundo y tercer puesto, demostrando la excelente preparación técnica, el talento y la capacidad de innovación de sus estudiantes.

Primer premio: VerifAI. Proyecto del reto propuesto por ASAC. Jesús Amor Díaz (USAL)4.º Ingeniería Informática

El primer premio fue para VerifAI, solución creada para el reto planteado por la empresa ASAC, que pedía desarrollar una plataforma capaz de analizar textos, documentos o URLs y verificar la presencia de desinformación.

El equipo diseñó una herramienta avanzada que combina OSINT, análisis de dominios, verificación histórica mediante Wayback Machine, consulta de bases de datos públicas, clasificación con modelos tipo BERT, web scraping y un sistema propio basado en hashes para acelerar los tiempos de respuesta.

Además, VerifAI incorpora innovaciones como verificación en tiempo real de contenidos en directo (debates, entrevistas, congresos); extensión de navegador con indicadores visuales de fiabilidad; integración futura en aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Telegram; y un dashboard interpretativo con explicaciones detalladas para el usuario.

Segundo premio: SafeRank. Óscar Hernández Moreno (USAL) 2.º Ingeniería Informática

El segundo premio fue otorgado a SafeRank, una plataforma integral enfocada en la ciberseguridad corporativa y en la valoración del riesgo tanto técnico como humano dentro de una organización.

SafeRank ofrece una visión global del estado de seguridad de una empresa, combinando funciones técnicas avanzadas como enumeración automática de dispositivos dentro de la red, obtención de información actualizada sobre vulnerabilidades, o detección de equipos desactualizados o mal configurados; con análisis del factor humano: contraseñas débiles, prácticas inseguras, exposición a vectores como phishing o credenciales filtradas,

Tercer premio: ProBot. Hugo Chalard Collado (USAL). 4.º Ingeniería Informática

El tercer puesto fue para ProBot, un chatbot avanzado integrado en la plataforma profesional Proactivanet. Este asistente inteligente permite automatización de la seguridad (detectar vulnerabilidades en dispositivos corporativos, notificar amenazas emergentes, proponer soluciones inmediatas, ejecutar acciones de mitigación de forma supervisada), predicción de ataques (Proactive Shield: herramienta de monitorización en foros donde se publican exploits emergentes, permitiendo a las organizaciones adelantarse a amenazas desconocidas; y Vuln-Attack: sistema de correlación con Big Data para prever patrones de ataque y detectar posibles cadenas de explotación).

Junto a los premiados, también formaron parte de la delegación salmantina, los estudiantes Juan Calzada Bernal (4.º Ingeniería Informática) y Raúl Pajares Leis (1.º Ingeniería Informática).